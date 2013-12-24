ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ


наш форум посвящён теме избавления от депрессии и тревожных расстройств(в т.ч. от ВСД, невроза, панических атак, ОКР, и т.п.)
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Список форумов » Наши душевные проблемы » Фармакология » Транквилизаторы (анксиолитики) и снотворные

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Dmitriy
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 21:25 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:02
Сообщения: 7991
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
ev23 писал(а):
Ну это же слабый транквилизатор считается?
Да, зато без риска физической зависимости и толерантности(привыкания).

__________________________________
Я не врач. Я никого не лечу и лечить не планирую. Ответственности никакой не несу. Всё что я пишу - лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами и вашим врачом.

Просьба НЕ писать мне вопросы медицинского характера личным сообщением!

---------------------------------
Правила форума !!!
Отказ от ответственности
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krakozyabr
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 21:35 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июн 2014, 22:25
Сообщения: 2911
Откуда: СПб
Iriska писал(а):
Я 3 дня подряд пила на ночь кветиапин с атараксом и просыпалась утром без тревоги!
Решила попробовать бросить кветиапин и вместо него пить атаракс на ночь.
Было время я плохо спала, просыпалась кучу раз за ночь, так одним атараксом полностью наладила себе сон. :yes:

__________________________________
Я не врач

---- ---- ----
Правила форума !!!
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ev23
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 21:38 
Не в сети
Забанен(а)

Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 16:13
Сообщения: 379
Dmitriy писал(а):
ev23 писал(а):
Ну это же слабый транквилизатор считается?
Да, зато без риска физической зависимости и толерантности(привыкания).


Значит в плане серьезных побочек могу быть спокоен - что их не будет, а то я очень мнительный :-(
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Iriska
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 22:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 дек 2013, 18:23
Сообщения: 11272
krakozyabr писал(а):
атараксом полностью наладила себе сон.

Очень надеюсь на это.
А сколько мг вы пили?
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krakozyabr
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 22:33 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июн 2014, 22:25
Сообщения: 2911
Откуда: СПб
Iriska, 1 таб. 25 мг на ночь, а днем по половинке.

__________________________________
Я не врач

---- ---- ----
Правила форума !!!
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Annet
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:42 
Не в сети
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Зарегистрирован: 27 дек 2013, 01:11
Сообщения: 3902
Откуда: Украина
Пол: Женский
Iriska писал(а):
Annet, попробуй. Вырубает хорошо :113z:
Там меня Кетилепт рубит так,что мама дорогая.
:laugh_1:

__________________________________
Ум богатеет от того, что он получает. Сердце – от того, что оно отдает.
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sindel
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 09:31 
Не в сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 янв 2014, 02:18
Сообщения: 9676
Откуда: 25 RUS
Пол: Женский
ev23 писал(а):
Значит в плане серьезных побочек могу быть спокоен - что их не будет, а то я очень мнительный
Успокойтесь, все должно быть хорошо! :ok:

__________________________________
Если судьба свела Вас со мной, значит пришло время платить за свои грехи!
Многое мне в жизни возможно, но не всё полезно. Апостол Павел
http://psy-ru.org/viewtopic.php?f=37&t=52#p6
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ev23
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 13:49 
Не в сети
Забанен(а)

Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 16:13
Сообщения: 379
sindel писал(а):
ev23 писал(а):
Значит в плане серьезных побочек могу быть спокоен - что их не будет, а то я очень мнительный
Успокойтесь, все должно быть хорошо! :ok:

Если бы я мог вот так спокойно брать себя и успокаивать, то мне бы и не понадобился поход к неврологу и в аптеку за антидепрессантами и транквилизаторами :06n:
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ev23
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 08:40 
Не в сети
Забанен(а)

Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 16:13
Сообщения: 379
Через сколько дней\недель он начинает действовать? Что-то я не чувствую никаких изменений с него :scratch:
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asberg21
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 08:59 
В сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2013, 23:07
Сообщения: 14797
Откуда: Norge
Пол: Женский
Минут через 30-40..
А что, совсем ничего ничего после приема?

__________________________________
Правила форума !!!

— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
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ev23
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 11:20 
Не в сети
Забанен(а)

Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 16:13
Сообщения: 379
asberg21 писал(а):
Минут через 30-40..
А что, совсем ничего ничего после приема?


НУ спать только рубит. Мне невролог сказала что если в течении недели я ничего не почувствую, то будут дальше подбирать лекарство :old_man:
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Vivien
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:08 
Не в сети
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Зарегистрирован: 26 дек 2013, 20:13
Сообщения: 7338
Откуда: Украина
Пол: Женский
А я сон не наладила...Добавка атаракса к фарме ничего не изменила.... :gore:

__________________________________
Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается: куда бы ты ни переехал, ты берешь с собой себя.

Те люди, которые чаще всего прощали и дольше всего терпели, обычно уходят неожиданно и навсегда...
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Dmitriy
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:54 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:02
Сообщения: 7991
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
ev23 писал(а):
я не чувствую никаких изменений
Это ещё вопрос дозы. Возможно вы банально пьёте его слишком мало. Имейте в виду, что даже в по инструкции максимальная суточная доза - 12 таблеток, а разовая - 8. Имеются в виду таблетки по 25мг.

__________________________________
Я не врач. Я никого не лечу и лечить не планирую. Ответственности никакой не несу. Всё что я пишу - лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами и вашим врачом.

Просьба НЕ писать мне вопросы медицинского характера личным сообщением!

---------------------------------
Правила форума !!!
Отказ от ответственности
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asberg21
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 18:32 
В сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2013, 23:07
Сообщения: 14797
Откуда: Norge
Пол: Женский
Dmitriy писал(а):
ev23 писал(а):
я не чувствую никаких изменений
Это ещё вопрос дозы. Возможно вы банально пьёте его слишком мало. Имейте в виду, что даже в по инструкции максимальная суточная доза - 12 таблеток, а разовая - 8. Имеются в виду таблетки по 25мг.
разовая 8 таблеток???!!! :shok: :shok:
правда чтоли?

__________________________________
Правила форума !!!

— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
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Dmitriy
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 18:59 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:02
Сообщения: 7991
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
asberg21, разовая 200мг, суточная - 300мг.

Из официальной инструкции:
http://medi.ru/doc/07020.htm
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_394.htm

__________________________________
Я не врач. Я никого не лечу и лечить не планирую. Ответственности никакой не несу. Всё что я пишу - лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами и вашим врачом.

Просьба НЕ писать мне вопросы медицинского характера личным сообщением!

---------------------------------
Правила форума !!!
Отказ от ответственности
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Divna
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:04 
Не в сети
Аватара пользователя
Забанен(а)

Зарегистрирован: 30 дек 2013, 13:51
Сообщения: 1984
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Женский
asberg21 писал(а):
разовая 8 таблеток???!!!
asberg21, нет,это максимальная разовая для приёма при премедикации,например.
А так и суточная может быть 1 табетка -25 мг.

__________________________________
Каждый раз, когда ты можешь помочь кому-то, просто сделай это и радуйся тому, что Бог отвечает на чьи-то молитвы через тебя.
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Dmitriy
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:06 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:02
Сообщения: 7991
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Из англоязычных источников информации:
http://www.drugs.com/dosage/hydroxyzine.html
http://www.rxlist.com/atarax-drug/indic ... dosage.htm
50-100 мг до 4 раз в сутки. Т.е. максимальная суточная доза = 400 мг. Это при лечении тревоги взрослыми людьми.

__________________________________
Я не врач. Я никого не лечу и лечить не планирую. Ответственности никакой не несу. Всё что я пишу - лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами и вашим врачом.

Просьба НЕ писать мне вопросы медицинского характера личным сообщением!

---------------------------------
Правила форума !!!
Отказ от ответственности
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asberg21
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:07 
В сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2013, 23:07
Сообщения: 14797
Откуда: Norge
Пол: Женский
Ничего себе! Меня от 1 таблетки в 15 мг так развазюкивает - мама не горюй.
и на ночь я пью только половинку от 15 мг :blink:

__________________________________
Правила форума !!!

— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
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Dmitriy
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:09 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:02
Сообщения: 7991
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
asberg21, ты пьёшь от случая к случаю или ежедневно?

__________________________________
Я не врач. Я никого не лечу и лечить не планирую. Ответственности никакой не несу. Всё что я пишу - лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами и вашим врачом.

Просьба НЕ писать мне вопросы медицинского характера личным сообщением!

---------------------------------
Правила форума !!!
Отказ от ответственности
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asberg21
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:10 
В сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2013, 23:07
Сообщения: 14797
Откуда: Norge
Пол: Женский
Половинку на ночь ежедневно. Уже больше полугода как.

__________________________________
Правила форума !!!

— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
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Iriska
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 дек 2013, 18:23
Сообщения: 11272
И я всегда больше 25мг не пила.
Я на 25 нормально сплю.
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Dmitriy
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:14 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:02
Сообщения: 7991
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
asberg21, но ведь у тебя остаются проблемы с тревогой(агорафобия и прочее). Может стоит увеличить дозировку? Седативность более высоких доз со временем ослабнет. Кроме того, ты же пьёшь на ночь, утром и днём не пьёшь.

__________________________________
Я не врач. Я никого не лечу и лечить не планирую. Ответственности никакой не несу. Всё что я пишу - лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами и вашим врачом.

Просьба НЕ писать мне вопросы медицинского характера личным сообщением!

---------------------------------
Правила форума !!!
Отказ от ответственности
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Iriska
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 дек 2013, 18:23
Сообщения: 11272
Не надо увеличивать. Потом будешь спать до обеда. Глаза не сможешь открыть. Имхо
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asberg21
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:17 
В сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2013, 23:07
Сообщения: 14797
Откуда: Norge
Пол: Женский
На ночь, вместе с четвертинкой оксзепама 15 мг. Только чтобы усилить оксазепам. Я с него оч меееедленно слажу.
просто если я буду брать атаракс днем, днем я при выходе беру оксазепам, мне он больше нравится - то не дойду даже до автобуса...
от одного лишь оксазепама уже трудно быть активной.

__________________________________
Правила форума !!!

— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
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Dmitriy
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:18 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:02
Сообщения: 7991
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Iriska, а как Лене с тревогой бороться? Атаракс - в первую очередь транквилизатор(анксиолитик, противаотревожное). Его использование в качестве снотворного это off-label.

__________________________________
Я не врач. Я никого не лечу и лечить не планирую. Ответственности никакой не несу. Всё что я пишу - лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами и вашим врачом.

Просьба НЕ писать мне вопросы медицинского характера личным сообщением!

---------------------------------
Правила форума !!!
Отказ от ответственности
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Iriska
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 дек 2013, 18:23
Сообщения: 11272
Dmitriy, так она ведь пьет оксазепам. Зачем ей еще один транк?
Лучше вообще слезть с транков. А поднять АД.
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asberg21
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:22 
В сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 дек 2013, 23:07
Сообщения: 14797
Откуда: Norge
Пол: Женский
Подниму. Слезу. :yes:

__________________________________
Правила форума !!!

— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
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Iriska
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 дек 2013, 18:23
Сообщения: 11272
От атаракса голова становится ватная и тяжело соображать.
Когда сидишь дома, то тогда все равно. А вот когда ходишь на работу это не пойдет.
Лена сейчас ходит на курсы, как я знаю.
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Dmitriy
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:36 
Не в сети
Администратор, Эксперт
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:02
Сообщения: 7991
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Iriska писал(а):
Лучше вообще слезть с транков.
Как раз атаракс(как и стрезам) можно пить длительно. Оксазепам - производное бензодиазепина, лучше пить короткими курсами или от случая к случаю(допустим 2-3 раза в месяц, в особые дни, при стрессе).

__________________________________
Я не врач. Я никого не лечу и лечить не планирую. Ответственности никакой не несу. Всё что я пишу - лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами и вашим врачом.

Просьба НЕ писать мне вопросы медицинского характера личным сообщением!

---------------------------------
Правила форума !!!
Отказ от ответственности
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Iriska
 Заголовок сообщения: Re: Гидроксизин (атаракс)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 21:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 дек 2013, 18:23
Сообщения: 11272
Dmitriy, атаракс больше дает сонливость, чем успокоение. Ты сам об этом писал не раз.
Его есть смысл пить на ночь. Но днем будешь как овощ. Проверенно на себе.
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Список форумов » Наши душевные проблемы » Фармакология » Транквилизаторы (анксиолитики) и снотворные

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