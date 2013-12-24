Iriska писал(а):

Я 3 дня подряд пила на ночь кветиапин с атараксом и просыпалась утром без тревоги!

Решила попробовать бросить кветиапин и вместо него пить атаракс на ночь.

Было время я плохо спала, просыпалась кучу раз за ночь, так одним атараксом полностью наладила себе сон.